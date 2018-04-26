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BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman sağlanacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 4 projeye Hazine geri ödeme garantisi altında dış finansman sağlanacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 10:01
BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman sağlanacak

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama, Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsii ve Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Temini projeleri Hazine geri ödeme garantisi altında dış finansmandan yararlandırılacak.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 10:01
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