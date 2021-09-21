BOTAŞ atık ısıdan elektrik üretecek
BOTAŞ, Sivas’ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başladı.
Şirketten yapılan açıklamada tekliflerin 11 Kasım’a kadar verilebileceğine işaret edildi. Açıklamada şöyle denildi: “Proje kapsamında Sivas Kompresör İstasyonu’nda bulunan dört gaz basınçlandırma türbinlerinin atık baca gazından çıkan ısıdan, ORC (Organic Rankine Cycle) sistemi kurularak tam kapasitede yıllık yaklaşık 45 gigavatsaat elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır.”