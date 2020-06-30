BOTAŞ açıkladı! Elektriğe zam yok

BOTAŞ, doğalgazdan elektrik üreten santrallere gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gidileceğini açıkladı. Söz konusu indirimden konutlar yararlanamayacak. Öte yandan elektrik faturalarına 3 ay zam yapılmayacak. Doğalgaz indirimi 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.

Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.

Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.