BOTAŞ açıkladı: Doğalgaz fiyatlarında güncelleme!
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), doğalgaz fiyatında Şubat ayında geçerli olacak güncellemeyi açıkladı.
BOTAŞ, Şubat ayında geçerli olacak konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yaptığını duyurdu.
1000 metreküp doğalgaz 1276 lira
Buna göre; BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Ocak'ta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.