BOTAŞ açıkladı: Doğalgaz fiyatlarında güncelleme!

BOTAŞ, Şubat ayında geçerli olacak konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yaptığını duyurdu.

1000 metreküp doğalgaz 1276 lira

Buna göre; BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Ocak'ta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.