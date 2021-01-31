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Ekonomi BOTAŞ açıkladı: Doğalgaz fiyatlarında güncelleme!
Ekonomi

BOTAŞ açıkladı: Doğalgaz fiyatlarında güncelleme!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), doğalgaz fiyatında Şubat ayında geçerli olacak güncellemeyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 22:53:00 - 2021-01-31 22:55:17
BOTAŞ açıkladı: Doğalgaz fiyatlarında güncelleme!

BOTAŞ, Şubat ayında geçerli olacak konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yaptığını duyurdu.

1000 metreküp doğalgaz 1276 lira

Buna göre; BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, Ocak'ta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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