Bot ve mont satışı artıyor

Botlar 350 ile 500 TL’den, montlar 250 ile 450 TL’den satışa sunuluyor. Kışın devam ettiğini belirten mağaza sahibi Samet Yaldız, “Havalar bir iyi, bir kötü gidiyor. Bizde de mont satışları devam ediyor. Sezon başından bu yana ise satışlar yükselerek gidiyor. En ucuz montu 250 TL’den, en pahalı montu ise 450 TL’den satıyoruz. Günde ortalama 25 ile 30 mont satışımız oluyor. Talep devam ederse tekrardan stoklarımızı güncellemeyi düşünüyoruz” diyor.