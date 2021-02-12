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Siyaset Boşuna algı oluşturulmasın… İlker Başbuğ beraat etmedi, yargılanmaktan kurtuldu
Siyaset

Boşuna algı oluşturulmasın… İlker Başbuğ beraat etmedi, yargılanmaktan kurtuldu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un beraat etmediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yargılanmaktan kurtulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 15:41:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un hiç savunma yapmadan beraat ettiği yönündeki algı oluşturma çabaları çürütüldü.

"İlker Başbuğ'un savunma bile yapmadan temize çıkmış gibi bir algı oluşturmasın kimse" diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, "FETÖ'cüler mahkum etti denebilir. Özgür hakimler de olsa bir tık az da olsa ceza verirdi. Ama bu tartışmayı uzatmayalım, sadece şunu söyleyelim. Yargıtay kararı usulden bozmuştu, karar AYM'ye giderken şimdi Başbuğ'un durmadan saldırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki benim gönlüm razı gelmez, İlker Başbuğ'un yargılanmasına izin vermiyorum dedi. O sayede Başbuğ yargılanmaktan kurtuldu." ifadelerini kullandı.

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