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Boston Celtics tur atladı

Celtics, Milwaukee Bucks ile oynadığı play-off ilk tur serisini 4-3 kazanarak NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:21
Boston Celtics tur atladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Milwaukee Bucks'ı 112-96 yenen Boston Celtics, seriyi 4-3'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Boston Celtics ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. karşılaşmasını, 112-96 ev sahibi Celtics kazandı. Rakibini 4-3'lük skorla eleyen Celtics, konferans yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.

Celtics'i galibiyete, 26 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Terry Rozier, 26 sayı, 8 ribaunt üreten Al Horford ve 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle maçı bitiren Jayson Tatum taşıdı.

Bucks'ta Khris Middleton 32 sayı, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Eric Bledsoe 23 sayıyla mücadele etti.

Warriors'ın skor yükünü, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Klay Thompson ve 26 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant çekti. Draymond Green ise 16 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

Pelicans'ta Anthony Davis'in 21 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, E'Twaun Moore'un 15 sayı ve Jordan Crawford'ın 14 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:21
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