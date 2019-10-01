Boşsun İnşallah demek boşanma mıdır? Boşsun İnşallah demek talak sayılır mı?

Dinimiz aile müessesesine büyük önem vermiştir. Evlilik, ömür boyu devam eden bir yolculuk ve süreçtir. Ömür boyu devam edecek olan bu yolcuğun temellerinin sağlam atılması gerekir. Peki Bir insanın hanımına Sen Boşsun İnşâallâh demek durumunda hüküm nedir? Boşsun demekle nikah düşmüş olur mu?

Ömer Faruk Korkmaz Hocaefendi “Boşsun İnşallah demek boşanma mıdır?” Sorusuna şu şekilde cevap vermekte: Talakta istisna yapmak şeklinde nitelenen Boşsun İnşâallâh demek ile bu söz İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed’e göre iptaldir, lağivdir. Zira bu sözde hanımı boşamak Allah Teâlâ’nın meşietine bağlandığı için ve Allah’ın nasıl dileyeceği hususu da kimsenin bilgi dairesinde olmadığı için bu sözün bir geçerliliği olmayacaktır.

İbn Ebi Şeybe “el-Musannef”inde Muaz b. Cebel(Radıyallahu Anh)’den Efendimiz Aleyhissalatü vesselam’ın hadisi olarak “Kim hanımına inşaellah sen boşsun derse (hanımı) boş olmamıştır” şeklinde bir rivayet nakletmektedir. Abdürrezzak’ın da “Musannef”inde Ebu Hanife- Hammad- İbrahim(en-Nehâî) tarikiyle rivayet ettiği bir nakilde İbrahim en-Nehai “Kişi yemin eder de şayet şunu şunu yapmazsam hanımım boş olsun diye yemin ederse ve daha sonra dediğini yapmayacak olursa istisna ettiği/inşaellah dediği durumda hanımı kendisinden boş olmaz”demiştir. Ve Ebu Hanife’de bu görüşü almaktadır.

Talak veya yeminde İnşaallah kelimesine kullanma neyi ifade eder?

Nitekim İbn Ömer (Radıyallahu Anh)de “Her kim yemin eder de İnşaellah diyecek olursa yemininde hanis olma durumu yoktur” sözüyle inşaellah kelimesinin bitiştirilip talak veya yeminde istisna yapıldığı durumda bu kelimenin bulunduğu sözün her hangi bir hüküm ifade etmeyeceğini beyan etmiştir.

İmam Ebu Yusuf “el-Âsâr”ında Ata b. Ebi Rabah’tan ve İbrahim en-Nehai’den yukarıdaki nakillere paralel iki kavil rivayet etmektedir.İmam Muhammed’de “el-Âsâr”ında İbrahim en-Nehaî’den nakletmiştir ki o “Hanımına sen inşaellah üç kere boşsun” diyen bir adam(ın bu sözühakkında) “(Bu söz) hiçbir şey değildir. Bu söz üzerine talak vaki olmaz” demiştir. Aynı şeyi “el-Asl” ında da demektedir. Şu halde bütün bu nakiller bize Hanefi mezhebince bu şekildeki birtalakın geçerli olmayacağını söylemektedir. Ve “Allah dilemediği müddetçe, Allah dilediği müddetçe, Ancak Allah’ın dilemesiyle” türünden lafızlarla da inşaellah lafzı gibi talak verilemez.

Son olarak şunu da belirtelim ki bizim talak olmayacağını söylediğimiz söz inşaellah kelimesinin bitiştirilerek ayrı söylenmeden telaffuz ediliş halidir. Aksi takdirde bir kişi hanımına “sen boşsun” dedikten sonra susmak veya başka kelama dalmak gibi şeylerle şu iki kelamın arasını ayıracak olursa bu durumda talakı geçerli olacaktır.