Bosphorus Film Lab'de "Film Projeleri İçin Yeni Bir Perspektif" sunumu yapıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali"nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, çevrim içi etkinliklerle devam ediyor.

"Film Projeleri İçin Yeni Bir Perspektif" başlıklı sunum, video-konferans yöntemiyle Less Is More Platformu yöneticisi ve artistik direktörü Antoine Le Boss tarafından gerçekleştiridi.

Boss, sinemanın sadece bir eğlence alanı olmadığını vurgulayarak, sinemayı insanların kültürlerini yansıttıkları bir endüstri alanı olarak gördüğünü söyledi.

Bağımsız sinemanın her geçen gün seyircisi azaldığını ve sinema için yeni bir perspektif ortaya koyulması gerektiğini belirten Boss, şunları kaydetti:

"Sinema, bugün ve gelecek nesiller için anlam yaratma yeteneğimizi yeniden canlandırmamıza katkıda bulunabilecek, hayallerimize ve kabuslarımıza bağlanmış güçlü bir hikaye anlatma aracıdır. Bizim de bir araya gelerek kolektif hareket alanları geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bağımsız sinema kendi toplumlarımız için önemli bir rol oynuyor.

Less Is More Platformu olarak yeni yeteneklere yol göstermeyi, onların projelerine destek olmayı ve geliştirmeyi istiyoruz. Avrupa'daki film festivalleriyle çalışıyoruz. Bağımsız sinemanın bütçeli sinemaya karşı desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Dünyanın en büyük film yapımcılarına baktığımızda çok düşük bütçelerle başladıklarını görürüz. Zaman içinde bazı şeylerin film eğitimi veren okullarda öğretilmediğini görürsünüz. Film yaparken, daha ilk adımlarınızda yoğunluğunuzu ve gücünüzü yükseltici platformlara ihtiyaç duyarsınız. Birlikte çalışmak ve birbirine yardım etmenin önemini zaman içinde kavrıyoruz."

Boss, bağımsız film projeleri için yazı aşamasındaki kısıtlamaları itici güç olarak kullanmayı hedeflediklerini ifade ederek, iyi bir sinema üretiminin iyi metinler yazarak olabileceğini dile getirdi.

Filmin yazı aşamasının önemine de değinen Antoine Le Boss, izleyicinin ve yazarın bakış açısı uyumlu olması gerektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi insan yapan şeyin temelinde hikayeler yatıyor. Senaryo yazarlığı diğer yazı işlerinden biraz farklıdır. Çünkü senaryo yazarı yazdığı şeyi ekran için, izleyicinin görmesi için yazar. Yazma aşamasındayken araştırma ve karşılaştırma yapar. Yazılan her metin yazarından izler taşır. Yazarın kültürünü, nereye ait olduğunu ve nasıl düşündüğünü hissederiz. Bir hikayeye son şeklini vermek de bu açıdan önemlidir. Hollywood sinemasında bunlar çok sistematik oluyor. Hepsi belli kalıplara bağlı bir şekilde ilerliyor. Ancak art-house sinema dediğimiz şey Hollywood sinemasına göre çok daha zengin bir anlatım gücüne sahip."

Yaklaşık 1 saat süren sunumun ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Less Is More Platformu yöneticisi ve artistik direktörü Antoine Le Boss, Türkiye'den başvuracak sınırlı bütçeli uzun metrajlı filmler için senaryo geliştirme başvurularını 1 hafta uzatacaklarının müjdesini verdi.