Bosphorus Film Lab, çevrim içi etkinliklerle devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali"nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, çevrim içi etkinlikleriyle sürüyor.

Festivalin Instagram hesabından canlı yayınlanan etkinliklerle, film endüstrisinin güncel ve dikkate değer konuları ele alınıyor.



Bosphorus Film Lab Direktörü İpek Tugay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğin konuğu senarist ve yönetmen Gizem Kızıl, son zamanlarda yürüttüğü çalışmaları ve projeleri anlattı.

Kızıl, öğrenme sürecinin hayatın her evresin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dönemsel olarak ne hissediyorsam onunla ilgili bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Birazcık içgüdüsel oluyor. İçimdeki neyse konu o oluyor. Şu ara insan halleri ve psikolojisi üzerine daha yoğunlaşmaya başladım." dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin senaryo ekibinde yer aldığını belirten Kızıl, dünya çapında yayılan Kovid-19 salgınının insanları yalnızlaştırdığını ve iç dünyalarına döndürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnsanlar artık ilişkilerden daha çok psikoloji anlatılan yapımları izliyorlar. Bu ara izlenen bütün işlerde hep bunun üzerine. Salgın hepimizin alışkanlıklarını değiştirdi. Televizyonda mutlaka izlenen bazı yapımlar izlenmemeye başladı. İç dünyaya dönen, psikolojiyi merkeze alan yapımların seyirciyi daha çok çektiği bir dönemdeyiz. Biz Masumlar Apartmanı dizisinde senarist Deniz Madanoğlu önderliğinde bir ekibiz. İlk defa dizi senaryosunu deneyimliyorum ve birkaç gün içinde tamamlayıp teslim etmeniz gerekiyor."

Kızıl, uzun metraj film projelerinde atölyelerin ve pitching süreçlerinin çok önem kazandığına işaret ederek, "Kime ulaşabildiğin bazen yaptığın şeyden de önemli olabiliyor. Yeni fikirleri olan, çok yetenekli olan insanların büyük firmalara ulaşması çok zor. Burada da dijital mecralar önem kazanıyor. Önemli olan çok kişiye ulaşmaktan ziyade doğru kitleye ulaşmakta bence. Sürekli üretim haline olan insanlara her dönemde yeni alanlar açılacaktır." diye konuştu.