Bosna’ya 16 hastane ile çıkarma yapacağız

Geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ve bu sene ikincisi düzenlenen fuara katılacak hastaneler, en yeni sağlık teknolojilerini ve tedavilerini, ziyaretçilerin bilgisine sunacak. Fuara ilişkin, bilgi veren Sercan Calto, Türkiye ile Bosna Hersek’in sağlık sektöründe oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Bizler Go Fuarcılık olarak 2019’da ilkini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun bu sene ikincisini gerçekleştirmek için Saraybosna’dayız” dedi. Türkiye’den bu sene 16 hastanenin fuara katılacağını söyleyen Calto, “Bosna Hersek’ten de 2 hastane katılacak. Hastanelerimiz, Bosna Hersek halkına, teknolojilerini ve yaptıkları hizmetleri anlatma imkanı bulacak” diye konuştu.