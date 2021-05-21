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Aktüel Bosna’ya 16 hastane ile çıkarma yapacağız
Aktüel

Bosna’ya 16 hastane ile çıkarma yapacağız

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, 21-22 Mayıs’ta düzenlenecek Sağlık Turizmi Fuarı’na, Türkiye’den 16 hastanenin katılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:49:00 -
Bosna’ya 16 hastane ile çıkarma yapacağız

Geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen ve bu sene ikincisi düzenlenen fuara katılacak hastaneler, en yeni sağlık teknolojilerini ve tedavilerini, ziyaretçilerin bilgisine sunacak. Fuara ilişkin, bilgi veren Sercan Calto, Türkiye ile Bosna Hersek’in sağlık sektöründe oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Bizler Go Fuarcılık olarak 2019’da ilkini gerçekleştirdiğimiz organizasyonun bu sene ikincisini gerçekleştirmek için Saraybosna’dayız” dedi. Türkiye’den bu sene 16 hastanenin fuara katılacağını söyleyen Calto, “Bosna Hersek’ten de 2 hastane katılacak. Hastanelerimiz, Bosna Hersek halkına, teknolojilerini ve yaptıkları hizmetleri anlatma imkanı bulacak” diye konuştu.

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