  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB duyurdu! Hainler öldürüldü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması
PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Dünya Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi
Dünya

Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi

İsveç'te yaşı kadını yangından kurtaran Bosnalı genç kahraman ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:29:00 -

İsveç'te Göteborg kentinin Hammarkullen bölgesinde bir dairede çıkan yangında kadın komşusunu kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı Jasmin Osmanovic, ülkede kahraman ilan edildi. İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Osmanovic, yangın çıkan evde dumanlar içindeki daireden yardım çığlığı duyduğunu belirtti.

Osmanovic, "Yangın yeni çıkmıştı, dairenin penceresinden dışarı yoğun duman çıkıyordu. Hiç tereddüt etmeden evin dış cephesinden ikinci kata tırmandım ve kadını kollarından tutarak pencereden aşağı sarkıttım, aşağıda bekleyenler de kadını kurtardı." ifadelerini kullandı.

Yangından kurtulan Somali asıllı Ikram Isse Mahamed isimli kadın da hayatını kurtardığı için Osmanovic'e teşekkür etti. Osmanovic'in, Mahamed'i kurtarma görüntüleri, sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan video oldu. Kurtarma görüntülerinin yayımlanmasından sonra 15 yaşındaki genç, ülkede kahraman ilan edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay