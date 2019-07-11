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Boşnakların derin yarası Srebrenitsa soykırımı

Sırp caniler tarafından işlenen ve insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımı, aradan 24 yıl geçmesine rağmen hâlâ kanayan bir yara olmaya devam ediyor. En az 8 bin 372 kişinin katledildiği soykırımın yıl dönümünde bu yıl 33 Boşnak daha defnedilecek.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
Boşnakların derin yarası Srebrenitsa soykırımı

Avrupa’nın ortasında sözde medeni batılıların göz yummasıyla Sırp canilerın yaptığı Srebrenitsa soykırımının üzerinden bugün tam 24 yıl geçti... Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin hunharca katledildiği Srebrenitsa soykırımı, aradan 24 yıl geçmesine rağmen hâlâ kanayan bir yara olmaya devam ediyor.

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa şehrinin 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesinin akabinde başlayan kanlı soykırım, sadece kurban yakınlarının değil, tüm Boşnak milletinin de en derin yarası olarak kabul ediliyor.

33 kurbanın defin töreni bugün

Soykırımın yıldönümü 11 Temmuz’da bu yıl da 33 soykırım kurbanı daha kendileri ile aynı kaderi paylaşan diğer kurbanların yanına, Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilecek. Bu yılki cenaze töreninin ardından, mezarlıkta yatan kurbanların sayısı da 6 bin 643’e yükselecek. Öte yandan, aradan neredeyse çeyrek asır geçmesine rağmen, hâlâ binin üzerinde soykırım kurbanının cenazesine ulaşılamaması Srebrenitsa yarasının hâlâ kapanamamasının en büyük sebebi olarak gösteriliyor.

Hollanda, Boşnakları teslim etti

Savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri, 11 Temmuz 1995 günü Srebrenitsa’yı ele geçirdi. Şehirde yaşayan siviller, BM bünyesinde bölgede görev yapan Hollandalı askerlere sığınarak hayatta kalmayı umsa da Hollandalı askerler onları Sırp güçlerine teslim etti. Sırp caniler de onları katledip toplu mezarlara gömdü. Yaşanan büyük katliamlar nedeniyle halk arasında “ölüm yolu” olarak da anılan orman yolunu seçen binlerce Boşnak, Sırp askerlerin kurduğu pusularda öldürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
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  7. Potoçari Anıt Mezarlığı
  8. Savaş suçlusu Ratko Mladic
  9. Sırp birlikleri
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