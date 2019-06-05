Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali törenle tanıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, basımı tamamlanan 20 bin adet Boşnakça Kur'an mealinin tanıtım programı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, bu yıl basılan 20 bin mealin, başta Bosna Hersek olmak üzere, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya ve Kuzey Makedonya'ya da dağıtıldığını kaydetti. Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic de, "Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insana en değerli hediyesidir, mushaf ise insanın insana en güzel hediyesidir" diye konuştu. Bosna Hersek İslam Birliği Din İşleri Daire Müdürü İsmail Smajlovic ise benzer projelerle devam edeceğini ifade etti.