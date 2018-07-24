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Boşnak teknik adam Hadzibegic: "Mesut Özil'in yerinde olsaydım..."

Türkiye'de bir dönem teknik direktörlük yapan Boşnak çalıştırıcı Faruk Hadzibegic, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını haklı bularak, "Özil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için eleştirmek saygısızlıktır." dedi. Kendisinin de böyle bir tercih yapma durumunda kalması halinde, Özil'in yaptığı gibi yapacağını belirten Hadzibegic, başarılı futbolcunun siyasi emeller uğruna kullanıldığı kanaatinde olduğunu belirtti.

24 Temmuz 2018 Salı 12:10
Boşnak teknik adam Hadzibegic: "Mesut Özil'in yerinde olsaydım..."

Türkiye'de bir dönem Gaziantepspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'u çalıştıran Boşnak teknik adam Faruk Hadzibegic, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararına ilişkin, "Özil'in takımı bırakma kararını haklı buluyorum." dedi.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 1999 yılındaki teknik direktörü Hadzibegic, Özil'in ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasını ve gelecek planlarını AA muhabirine değerlendirdi.

'YETENEĞİNİ SONUNA KADAR KULLANDILAR'

Hadzibegic, Özil'in kararını haklı bulduğunu ifade ederek, "Özil'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için eleştirmek saygısızlıktır. Almanya için oynadığı zamanlarda yeteneğini sonuna kadar kullandılar. FIFA Dünya Kupası bitince suçlu arar duruma geldiler. Bu yanlıştır." diye konuştu.

"Bir tercih yapmak durumunda kalsaydım, Özil'in yaptığının aynısını yapardım." şeklinde konuşan Hadzibegic, "Özil'in eleştirilmesini haksız buluyorum. Özil gibi üst düzey bir futbolcunun siyasi emeller uğruna kullanıldığı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

 'TÜRKİYE'DEKİ YABANCI FUTBOLCULARA IRKÇILIK YAPILMIYOR'

Hadzibegic, eski Yugoslavya'nın milli takım kaptanı olduğunu anımsatarak, "Yugoslavya ligi güçlü ve büyük bir ligdi ancak 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın ardından değeri kayboldu. Yugoslavya'nın son takım kaptanı bendim. Savaşta ülkeme yapılanları görünce milli takımı bıraktım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de oynanan futbolun "mükemmel" olduğuna işaret eden Hadzibegic, takım ve sahalarıyla Türkiye'nin Avrupa ve dünyadaki futbol kriterlerini yerine getirdiğini belirtti.

HAYATININ AMACI TÜRKİYE'DE 4 BÜYÜKLERDE TEKNİK DİREKTÖR OLMAK

Hadzibegic, Türkiye'deki dört büyük futbol kulübünden birinde teknik direktör olarak görev almayı "hayatının amacı" şeklinde betimleyerek, "Türkiye'den birkaç takımın benimle çalışmak istediği haberini aldım. Türk futboluna o kadar büyük bir inancım var ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor gibi bir takımın başında olsaydım Avrupa birinciliğine koşardım." dedi.

Türkiye'de görev yaptığı dönemde son derece iyi hissettiğini aktaran Hadzibegic, "Türkiye'de çok sayıda yabancı futbolcu da var. Orada top koşturan yabancı futbolculara hiçbir zaman ayrım yapıldığını veya ırkçı söylemler söylendiğini hatırlamıyorum." diye konuştu.

Bosna Hersek'te Saraybosna başta olmak üzere Fransa'nın Toulouse ile Sochaux ve İspanya'nın Real Betis takımlarında top oynadıktan sonra futbolcu kariyerini tamamlayan Hadzibegic, Bosna Hersek A Milli Takımı'nın yanı sıra 2005 ve 2006 yıllarında Gaziantepspor, Denizlispor ve Diyarbakırspor'da teknik direktörlük görevini üstlendi.

Hadzibegic, en son Fransa'nın Valenciennes takımını çalıştırdı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:10
  1. Trabzon
  2. Gaziantep
  3. Diyarbakır
  4. Denizli
  5. Mesut Özil
  6. Faruk Hadzibegic

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