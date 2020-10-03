Bosna'daki savaşta Sırpların yıktığı evi için "mezar" yaptırdı

PRIJEDOR (AA) - BILAL ISAKOVIC - Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta Sırplar tarafından yıkılan evini adeta bir insan cenazesi gibi defneden Serif Velic, mezar taşına ise "Aşk inşa etti, nefret yıktı" yazdırdı.

Bosna'daki savaştan önce Almanya'da metal ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Serif Velic, gurbette biriktirdiği parayla memleketi Prijedor'un Kevljani Köyü'nde kendine bir ev yaptırdı.

Savaşın başladığı 1992'de Müslüman Boşnaklara yönelik büyük katliamların yapıldığı ve türlü savaş suçlarının işlendiği Prijedor'da, binlerce Boşnak yurdunu terk etmek zorunda kalırken, bu kişilerin evlerine ya el konuldu ya da yıkıldı.

Serif Velic'in gurbette türlü zorluklarla para kazanıp yaptırdığı ev de bölgedeki Sırplar tarafından yakılıp yıkıldı.

Savaşın ardından ailesiyle beraber köyüne dönmeye karar veren Velic, evinin yerindeki harabeyi görünce onu adeta bir insan cenazesi gibi defnetmeye karar verdi.

- Toprağa verdiği evi için mezar taşı da yaptırdı

Velic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna'daki savaşın başlamasıyla Almanya'daki işinden ayrılıp gönüllü olarak orduya katıldığını belirterek, tam da o dönemde Sırpların bölgedeki Boşnak sivilleri sürgün etmeye başladığını anımsattı.

Esir alınan erkeklerin toplama kamplarına götürüldüğünü anlatan Velic, "Toplama kampında ben de ağır işkencelere maruz kaldım. Birkaç ay sonra esir takası sayesinde kamptan çıktım. Sonra ailemle İsveç'e sığındım." dedi.

Savaşın ardından ilk kez 2001'de köyüne geldiğini söyleyen Velic, "Köye döndüğümüzde bir zamanlar evimizin olduğu yerde harabeye rastladık. Her şeyimiz otların içinde kaybolmuştu. O gün, para biriktirip evimi tıpkı ölen insanlar gibi toprağa vermeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Velic, evini 10 yıl önce "toprağa verdiğini" kaydederek, "Önce yıkıntıları başta bir tarlaya aktardık. Sonra bir buldozer getirip 4,5 metre derinliğinde bir çukur kazdırdık. Her şeyi oraya gömdük. Üzerine de dokuz kamyon toprak atıp bu hale getirdik." dedi.

Evine yatırdığı her kuruşu helal yollarla kazandığını söyleyen Velic, "Bu ev benim için çok önemliydi. Evladımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Ona yatırdığım her kuruş helaldi ama o kötü kalpli insanlar buna aldırış etmeden onu yakıp yıktı." diye konuştu.

Velic, defnettiği evinin başına ise üzerinde "Bu mezarda benim evim yatıyor. 1974'te inşa edildi, 1992'de yıkıldı. Aşk inşa etti, nefret yıktı" yazan bir mezar taşı da diktirdi.