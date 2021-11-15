“Bosna kasabı”nı “şair” yaptılar

Münübe Yılmaz

Biri Bosna Hersek Federasyonu, diğeri Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entiteye (devletçik) ayrılan Bosna Hersek’te Srebrenitsa soykırımında hayatlarını kaybedenlerin kemiklerini sızlatacak bir gelişme yaşandı. Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesindeki ilkokullarda, "Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karaciç’e güzelleme yapıldığı belirlendi.

"Psikolog, şair ve siyasetçi"

Edinilen bilgilere göre, Sırp Cumhuriyeti entitesindeki ilkokullarda okutulan tarih kitaplarında, soykırım ve savaş suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Sırp lider “psikolog, şair ve siyasetçi” olarak lanse ediliyor. İlköğretim 9. sınıf tarih kitabında, Karaciç'le ilgili “Psikolog, şair ve siyasetçi. Sırp Demokrat Partisi’nin kurucusu ve lideri olarak Sırp Cumhuriyeti’nin kurulmasında etkin bir görev ifa etmiş ve Sırp Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olmuştur” ifadeleri yer alıyor.

Tek bir satırda "soykırım" yok

Kitapın tek bir satırında dahi Karaciç’in Srebrenitsa soykırımı sırasında Müslümanları katlettiğine değinilmemesi ise ayrıca dikkat çekiyor. Kitabın Srebrenitsa Soykırımı’nı inkarın yanı sıra savaş suçlularının yüceltilmesini de yasaklayan kanuna açıkça aykırı olduğu belirtiliyor.