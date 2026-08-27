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Fransız basını duyurdu! UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçına soruşturma

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransız basını duyurdu! UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçına soruşturma

Fransız basınında UEFA yetkililerinin Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kaldığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için soruşturma başlatacağı iddia edildi.

#1
Foto - Fransız basını duyurdu! UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçına soruşturma

Fenerbahçe’nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı maçta yaşanan olaylar sonrası UEFA'nın harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

#2
Foto - Fransız basını duyurdu! UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçına soruşturma

RMC Sport'un haberine göre Groupama Stadyumu'nda yaşanan olaylar sonrası UEFA'nın Lyon ve Fenerbahçe için disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.

#3
Foto - Fransız basını duyurdu! UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçına soruşturma

Haberde gerek sahada gerekse tribünlerde, UEFA'nın disiplin talimatına aykırı birçok ihlal tespit edildiği aktarıldı. Yetkililerin bu ihlalleri bir raporda toplayacağı ifade edilirken, "Özellikle tribün olayları, turnuvalarında bu tür görüntüleri görmekten kesinlikle hoşlanmayan UEFA tarafından en ağır şekilde cezalandırılmaktadır." denildi.

#4
Foto - Fransız basını duyurdu! UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçına soruşturma

Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinin ardından Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyümüş, olaylar soyunma odası tüneline kadar taşınmıştı. Protokol tribününde de gerilimler yaşanmıştı. UEFA'nın hazırlanacak raporların ardından iki kulüple ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

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