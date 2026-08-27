Fransız basını duyurdu! UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçına soruşturma
Fransız basınında UEFA yetkililerinin Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kaldığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için soruşturma başlatacağı iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransız basınında UEFA yetkililerinin Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek lig aşamasına kaldığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için soruşturma başlatacağı iddia edildi.
Fenerbahçe’nin Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi vizesi aldığı maçta yaşanan olaylar sonrası UEFA'nın harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.
RMC Sport'un haberine göre Groupama Stadyumu'nda yaşanan olaylar sonrası UEFA'nın Lyon ve Fenerbahçe için disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.
Haberde gerek sahada gerekse tribünlerde, UEFA'nın disiplin talimatına aykırı birçok ihlal tespit edildiği aktarıldı. Yetkililerin bu ihlalleri bir raporda toplayacağı ifade edilirken, "Özellikle tribün olayları, turnuvalarında bu tür görüntüleri görmekten kesinlikle hoşlanmayan UEFA tarafından en ağır şekilde cezalandırılmaktadır." denildi.
Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinin ardından Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyümüş, olaylar soyunma odası tüneline kadar taşınmıştı. Protokol tribününde de gerilimler yaşanmıştı. UEFA'nın hazırlanacak raporların ardından iki kulüple ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.
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