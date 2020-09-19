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Aktüel Bosna Hersek'te "Gaziler Gecesi" etkinliği düzenlendi
Aktüel

Bosna Hersek'te "Gaziler Gecesi" etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:05:22 -
Bosna Hersek'te "Gaziler Gecesi" etkinliği düzenlendi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gaziler Gecesi etkinliği düzenlendi.

Bosna Hersek-Türkiye Dostluk Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe, Bosna Hersek'ten belediye başkanları, ülkede faaliyet gösteren gazi derneklerinin temsilcileri, gaziler ve davetliler katıldı.

Platform Başkanı Orhan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te farklı vesilelerle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gaziler Günü dolayısıyla Bosna Hersekli gazilerle bir araya geldiklerini kaydeden Çakmak, "Bosna bizim için çok önemli. Gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Onlar bu ülkenin bağımsızlığı için canlarını ortaya koydular. Bu etkinlik vesilesiyle kendilerine teşekkür etmiş olduk." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Osmanlı Korosu sahne aldı.


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