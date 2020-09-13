Bosna Hersek'te bir okul, Kovid-19 salgınında sınıflarını bahçeye taşıdı

KACUNİ (AA) - Bosna Hersek'in orta kesimindeki Kacuni bölgesinde bulunan ilköğretim okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınıflarını bahçeye taşıdı.

Kacuni İlköğretim Okulu yetkilileri, amfitiyatroya dönüştürdükleri bakımsız okul bahçesini, salgının gölgesinde 1 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılında sınıf olarak kullanma kararı aldı.

Okul Müdürü Djenan Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının öğretmen ve öğrenciler arasında yayılmasını önlemek amacıyla derslerini açık havada işlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Bahçenin öğretmen ve öğrencilerin ortak çabasıyla dersliğe dönüştürüldüğünü söyleyen Hodzic, "Bu şekilde okul bahçesini farklı şekillerde kullanma fırsatı bulduk. Mesela yaz akşamlarında bahçemizde konserler düzenlemeyi, tiyatro ve film gösterimleri yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Resim öğretmeni Sabahudin Travnjak da dersin sınıf dışında işlenmesiyle öğrencilerin dikkatinin de arttığını vurgulayarak, "Çocukların yüzlerinde okula dönmenin verdiği mutluluğu görebiliyoruz. Uzaktan eğitime geçtiğimiz mart ayında öğrencilerimizin çoğu mutsuzdu. Zira alıştıkları şekilde arkadaşlarıyla bir araya gelemiyorlardı." ifadesini kullandı.

Okulun ilk haftasında uzaktan eğitimde işlenen konuları tekrarladıklarını aktaran Travnjak, "Bu şekilde öğrencilerin derslere olan ilgilerini tazelemiş, eğitim sürecimizi de zenginleştirmiş olduk." dedi.

Müdür Yardımcısı Senada Mekic ise amfitiyatronun ışıklandırması için yaklaşık 3 bin 500 avroya ihtiyaç duyduklarını belirterek, çalışmalarına devam edebilmek için bağış beklediklerini söyledi.

Öğretmenlerin kendi imkanlarıyla okul bahçesine oyun alanı inşa ettiklerine işaret eden Mekic, "Amfitiyatro fikri salgından önce de vardı. Salgında burayı sınıfa dönüştürmeye karar verdik." şeklinde konuştu.

Mekic, açık havada işlenen derslerin, öğrencilerin hayal gücüne de olumlu etkileri olduğunu dile getirerek, "Öğrenciler, kapalı alanda duydukları baskıyı açık havada hissetmiyorlar. Daha rahat, daha yaratıcı, daha aktif olduklarını gözlemliyoruz." dedi.