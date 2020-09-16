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Aktüel Bosna Hersek'te 7 eski Sırp askeri savaş suçu işlemekten gözaltına alındı
Aktüel

Bosna Hersek'te 7 eski Sırp askeri savaş suçu işlemekten gözaltına alındı

Şüpheliler, 1992 yılında Sokolac'a bağlı Novoseoci köyünde çok sayıda Boşnak sivili öldürmekle suçlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:09:51 -
Bosna Hersek'te 7 eski Sırp askeri savaş suçu işlemekten gözaltına alındı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in Sokolac kasabasında düzenlenen polis operasyonunda, 1990'lı yıllarda yaşanan savaşta Boşnak sivillere yönelik savaş suçları işledikleri iddiasıyla 7 eski Sırp askeri gözaltına alındı.

Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bünyesindeki özel polis birliklerince düzenlenen operasyonda, Bosna'daki savaşta Sokolac'a bağlı Novoseoci köyünde Boşnak sivilleri öldürdükleri şüphesiyle 7 eski Sırp askerinin yakalandığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınanların eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensupları olduğu belirtilerek şüphelilerin 1992'de Boşnak sivilleri askeri kamyonlarla Ivan Polje'ye götürerek orada kurşuna dizmekle suçlandıkları ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki toplu mezar aramaları çalışmalarında öldürüldüğünde 14 yaşında olan bir kurbanın cesedine de ulaşıldığı, savaş zamanında Novoseoci köyündeki caminin de yıkıldığı ve kalıntılarının öldürülen sivillerin üzerine atıldığı kaydedildi.

Olayda öldürülenlerin en gencinin 14, en yaşlısının ise 82 yaşında olduğu belirtildi.

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