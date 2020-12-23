  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bosna Hersek'in Bihaç şehrindeki göçmen kampında yangın çıktı
Aktüel

Bosna Hersek'in Bihaç şehrindeki göçmen kampında yangın çıktı

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı, ilk incelemeler doğrultusunda yangının kundaklama sonucu çıktığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:01:08 -
Bosna Hersek'in Bihaç şehrindeki göçmen kampında yangın çıktı

BİHAÇ (AA) - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırı yakınındaki Bihaç şehrinde bulunan "Lipa" göçmen kampında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yaklaşık 1300 göçmenin kaldığı kampta çıkan yangın, Una Sana Kantonu'ndaki (USK) polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, kampta kalan göçmenler de civar yerleşim yerlerine dağıldı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Bosna Hersek Temsilcisi Peter van der Auwearart, "Lipa" göçmen kampında yaşananların hem göçmenler hem kanton sakinleri hem de Bosna Hersek devleti için korkunç olduğunu ifade etti.

Van der Auwearart, bu senaryonun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Ancak bu hususta Bosna Hersek makamlarının desteğini alamadık." dedi.

Yerel medyadaki haberlerde, IOM yetkililerinin bu sabah kamptaki tüm hizmetlerini sonlandırdıklarını göçmenlere ilettiği aktarılarak, buradaki göçmenlerin tepki amacıyla yangın çıkardığının düşünüldüğü kaydedildi.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada da ilk incelemeler doğrultusunda yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilerek, "Soruşturmanın acilen yapılmasını ve 1000'den fazla insanın hayatını tehlikeye atan yangının gerçek nedeninin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Kamptaki çadırların büyük oranda yanmasının ardından yaklaşık 1300 göçmen, soğuk havada açıkta kaldı.

BM Bosna Hersek Temsilciliği, daha önce bu göçmen kampının kışa hazırlanması noktasında kabul edilebilir bir çözüm önerisi bulunmamasından duyduğu endişeyi dile getirmiş, kampın güvenlik ve sağlık sebepleri nedeniyle kapatılmasının gerekli olduğunu bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir
Dünya

Sarmat füzesini aktif hale getiriyorlar! 10 tanesi ABD'yi haritadan yok edebilir

Rusya'nın merak edilen kıtalararası balistik füzesi RS-28 Sarmat aktif hale getiriliyor. 10 adet Sarmat füzesinin ABD'yi yok edebileceği bel..
Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu bomba gibi geliyor! Bardağı taşıran son damla... Harekete geçildi

TRT 1'in Pazartesi akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 14. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Uyan..
Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak
Sağlık

Alman muhabir şaştı kaldı! Aşıyı bulan Türk profesörün aşı yaptırması yasak

Koronavirüsün aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, kendilerinin aşı olmalarının yasak olduğunu açıkladı. Şahin, Alman muhabirin..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay