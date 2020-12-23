Bosna Hersek'in Bihaç şehrindeki göçmen kampında yangın çıktı

BİHAÇ (AA) - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırı yakınındaki Bihaç şehrinde bulunan "Lipa" göçmen kampında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yaklaşık 1300 göçmenin kaldığı kampta çıkan yangın, Una Sana Kantonu'ndaki (USK) polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, kampta kalan göçmenler de civar yerleşim yerlerine dağıldı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Bosna Hersek Temsilcisi Peter van der Auwearart, "Lipa" göçmen kampında yaşananların hem göçmenler hem kanton sakinleri hem de Bosna Hersek devleti için korkunç olduğunu ifade etti.

Van der Auwearart, bu senaryonun yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Ancak bu hususta Bosna Hersek makamlarının desteğini alamadık." dedi.

Yerel medyadaki haberlerde, IOM yetkililerinin bu sabah kamptaki tüm hizmetlerini sonlandırdıklarını göçmenlere ilettiği aktarılarak, buradaki göçmenlerin tepki amacıyla yangın çıkardığının düşünüldüğü kaydedildi.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada da ilk incelemeler doğrultusunda yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilerek, "Soruşturmanın acilen yapılmasını ve 1000'den fazla insanın hayatını tehlikeye atan yangının gerçek nedeninin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Kamptaki çadırların büyük oranda yanmasının ardından yaklaşık 1300 göçmen, soğuk havada açıkta kaldı.

BM Bosna Hersek Temsilciliği, daha önce bu göçmen kampının kışa hazırlanması noktasında kabul edilebilir bir çözüm önerisi bulunmamasından duyduğu endişeyi dile getirmiş, kampın güvenlik ve sağlık sebepleri nedeniyle kapatılmasının gerekli olduğunu bildirmişti.