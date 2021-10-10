Bosna Hersek'i parçalama adımı

Levent Sonat

Avrupa’nın göbeğindeki Bosna’da 1990’ların başında tarihin en yakın soykırımına imza atan Sırplar, yeniden fitne peşinde... Bosna-Hersek’te Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgenin ayrılığını savunan Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, ülkenin askeri, yüksek yargı ve vergi yönetiminden çekileceklerini söyledi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı görevinde bulunan Milorad Dodik, “Savunma hukuku, yüksek yargı ve savcılık kurulu ile dolaylı vergi dairesi için onay vermiş olduğumuz anlaşmalardan geri çekileceğiz” dedi.



Daha önce verilen kararların iptal edileceğini vurgulayan Dodik, Bosna-Hersek’teki özerk Sırp Cumhuriyeti Meclisi’nin bundan sonraki düzenlemelerde karar sahibi olacağını ifade etti. Tam özerklikle yola çıkıp ilerleyen dönemde bağımsızlık hedefleyen Dodik, bazı hukukçu uzmanların Sırp Cumhuriyeti anayasası taslağı ile bölgenin savunma, yargı ve mali yönetimi için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını aktardı.





Dodik, ayrıca gazateciler “önümüzdeki birkaç gün içinde” bir kararın çıkabileceğini ve Sırp Cumhuriyeti ordusunun “birkaç ay içinde” kurulabileceğini söyledi. Atılmak istenen adımların Bosna-Hersek anayasasına aykırı olmadığını iddia eden Dodik, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğüne saygı göstermeye devam edeceklerini ileri sürdü.

Hırvar Komşiç: Bu isyan eylemi

Yerel parlamentonun yasal olarak merkezi parlamentonun kararlarını bozamayacağını düşünen hukukçular, Dodik’in son açıklamalarının merkezi yönetimde önemli kararların sürekli engellendiği Bosna-Hersek’te ciddi bir siyasi krize yol açacağına inanıyor.



Bosna Herkes Devlet Konseyi Başkanı Hırvat üyesi Zeljko Komşiç, Dodik’in sözlerine “suçlu bir isyan eylemi” diyerek sert tepki gösterdi.

Soykırımın suç sayılmasından rahatsız olmuşlardı

Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko’nun 23 Temmuz’da “Bonn Yetkilerine” dayanarak çıkardığı “soykırımın inkarının suç sayılmasını öngören” yasa, ülkedeki Sırplar ve ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nde (RS) sert tepkilere neden olurken Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, RS’in yasaya kurumsal cevap vereceği tehdidinde bulunmuştu.



Balkanlar’da 1992 ila 1995 yılları arasında 100 binin üzerinde insanın ölümüne yol açan, 2 milyon kişinin evlerini terk etmesine neden olan iç savaşın ardından varılan anlaşma sonucu Bosna-Hersek, Sırp Cumhuriyeti ile Boşnak ve Hırvatların çoğunlukta olduğu Federasyonla iki özerk bölgeye ayrılmıştı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı üç ayrı etnik gruptan belirli rotasyonla seçiliyor. BM’de Dayton Anlaşmasının uygulanması denetlemek için Yüksek Temsilcilik ile ülkede bulunuyor.