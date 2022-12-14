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Gündem Bosna Hersek tank ve zırhlı araçlarını Türkiye'ye emanet etti! Müthiş imza
Gündem

Bosna Hersek tank ve zırhlı araçlarını Türkiye'ye emanet etti! Müthiş imza

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ile Türk devlet savunma sanayi şirketi ASFAT arasında işbirliği anlaşmasına imza atıldı. Anlaşmaya göre Türkiye, Bosna ordusuna tank ve zırhlı araçların bakımı ve yedek parça tedariki sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 12:59:00 -
Bosna Hersek tank ve zırhlı araçlarını Türkiye'ye emanet etti! Müthiş imza

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ve ASFAT arasında varılan anlaşmaya göre, Bosna ordusuna tank ve zırhlı araçların bakımı ve yedek parça tedariki sağlanacak.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün tarafından imzalanan anlaşmanın törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar da iştirak etti.

Girgin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Bosna ordusuna yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Podzic ise Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki iş birliğinin önemini vurgularken desteği için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

ASFAT tarafından söz konusu anlaşmaya ilişkin duyuru "Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin Bakım Onarımı ASFAT’a Emanet! Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek envanterinde bulunan M113 ZPT ve M60A3 Tanklarına lojistik destek sağlanması amacıyla Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ile ASFAT arasında imzalar atıldı! Hayırlı olsun!" şeklinde yapıldı.

Mepanews

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