Bosna Hersek liderleri siyasi uzlaşıya vardı

​​​​​​​AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic, Milorad Dodik, Konsey Başkanı Şefik Caferoviç ve parlamentoda temsil edilen siyasi parti liderleri ile Brüksel’de bir araya geldi.

Taraflar, “barışçıl, istikrarlı, egemen ve bağımsız işlevsel bir Avrupalı Bosna Hersek devletini” korumak ve inşa etmek, hukukun üstünlüğü, özgür ve demokratik seçimlerin yapılması, her seviyede demokratik kurumların geliştirilmesi, AB’nin ilkeleri ve değerleri ve ülkenin geleceğinin AB üyeliğinde olduğu” üzerinde anlaşmaya vardı.

Ayrıca ülkenin AB üyeliği için belirlenen 14 maddenin sağlanmasının öneminin altını çizen taraflar, 6 ay içinde bu amaç için gerekli reformların yapılmasında uzlaştı.