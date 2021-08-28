  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in babası ebediyete uğurlandı
Yayladaki vatandaşlara koronavirüs aşısı
Türkiye Taliban yönetimini tanıyacak mı?
ABD Afganistan’da yeniden kaos peşinde!
Gündem Bosna Hersek ile tarihimizi hatırlattı! "Erdoğan 'Halkımı sana emanet ediyorum' diyen Aliya'nın ülkesinde"
Gündem

Bosna Hersek ile tarihimizi hatırlattı! "Erdoğan 'Halkımı sana emanet ediyorum' diyen Aliya'nın ülkesinde"

Gazeteci Fatih Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 23:06:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna Hersek ziyaretine değinen Uğurlu, Bosna ile tarihi geçmişimize dikkat çekti. Sırpların, Bosna Hesnek'e zulmünü de hatırlatan Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini şu ifadelerle özetledi: "Erdoğan 'Halkımı sana emanet ediyorum' diyen Aliya'nın ülkesini ziyaret etti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay