Bosna Hersek ile tarihimizi hatırlattı! "Erdoğan 'Halkımı sana emanet ediyorum' diyen Aliya'nın ülkesinde"
Gazeteci Fatih Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna Hersek ziyaretine değinen Uğurlu, Bosna ile tarihi geçmişimize dikkat çekti. Sırpların, Bosna Hesnek'e zulmünü de hatırlatan Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini şu ifadelerle özetledi: "Erdoğan 'Halkımı sana emanet ediyorum' diyen Aliya'nın ülkesini ziyaret etti."