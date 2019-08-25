0553 313 94 23

Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

Yedi ay önce evlenen uzman çavuş, boşanmak isteyen eşinin evini basarak kurşun yağdırdı.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:51
Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

Yedi ay önce evlenen uzman çavuş, boşanmak isteyen eşinin evini basarak kurşun yağdırdı. Daha önceki eşinden olan çocuklarının önünde dehşet yaşayan kadını ölmekten polis ekipleri son anda kurtardı.


Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Vezir Sokak’ta öğlen 13.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 ay önce evlenen uzman çavuş ve eşi bir süre önce kavga ederek ayrıldı. Konuşmak ve barışmak için eşinin evine gelen uzman çavuş ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve uzman çavuş yanında getirdiği tabanca ile havaya 4-5 el ateş açtı. Eşinin bir önceki evliliğinden olma iki çocuğu önünde dehşeti yaşayan kadını ölümden son anda polis ekipleri kurtardı. Evin içinde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran uzman çavuşu polisler etkisiz hale getirdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri evde yapılan incelemenin ardından uzman çavuşu gözaltına alarak Beylikdüzü Polis Merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü yolları nakış gibi işliyor
    1. Kars’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü..
    2. Furkan Ağca, Develispor’da
    3. PKK’lı teröristlerin HDP’li..
    4. Benzin ve motorine zam!
    5. Ntep imzayı attı
    6. Türkiye Taekwando Milli Takımı dünya..
    7. Türkiye’nin vefat eden değerlerinin..
    8. Selçuk Onat: "Kamu atamalarına..
    9. Yemen Savunma Bakanlığı'ndan..
    10. Elazığ’da jandarmadanmotosiklet..
    11. Karataş’ın su sorunu tarihe karışıyor
    12. Dedebağ hayrı için kazanlar 737. kez..
    13. Şanlıurfa dev bir organizasyona daha..
    14. Gençler karate şampiyonasından..
    15. Tokat’ta yorgun mermi şoku
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt..
    17. Bakan Koca ve Yıldırım, şehir..
    18. Aranan şahıs tuvaletin havalandırma..
    19. Genel Başkan Çelik’in Malazgirt..
    20. Boşanmak istemeyen uzman çavuş eşinin..
    21. Başkan Asya’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
    22. Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni..
    23. Çavuşoğlu’ndan şehit askerler için..
    24. Korkunç manzara! Denize giren vatandaş..
    25. Kuşdili festival ile yaşatılıyor
    26. Para Badminton Dünya Şampiyonası sona..
    27. Avcılar’da bir metrobüsün motor..
    28. Binali Yıldırım ve Bakan Koca’dan..
    29. Bozdoğan: "Bu kenti ranta teslim..
    30. Yemen hükümetinin Şebve'de ilerleyişi..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek