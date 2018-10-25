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Boşanma davasında sık sık iş değiştiren eş haksız bulundu

Karaman'da yaşayan bir kadın, kocasının sık sık iş değiştirdiğini belirterek kocasına boşanma davası açtı. Aile mahkemesi, sık sık iş değiştiren kocayı kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:57
Boşanma davasında sık sık iş değiştiren eş haksız bulundu

Karaman Aile Mahkemesi'ne müracaat eden bir kadın, sık sık iş değiştiren ve şehir dışına çıkıp evi ihmal eden kocasına boşanma davası açtı. Mahkeme, düzenli çalışmayan, sık sık iş değiştiren, il dışında çalıştığını söyleyerek uzun süre eve gelmeyen kocayı kusurlu buldu.

Evin geçimini davacı kadının sağladığına dikkat çeken mahkeme, boşanmaya neden olan kusurlu davranışları sebebiyle davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına hükmetti. Mahkeme, davalı erkeğin, davacı kadına manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Kararın ardından davalı erkek kadını temyize götürdü.

Yargıtay boşanmak isteyen kadını haklı buldu

Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sık sık iş değiştiren, düzenli işi olmayan kocanın kusurlu davranışlarının davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığına hükmetti. Daire, manevi tazminat kararının bozulmasına karar verdi. Dava dosyası yeniden Karaman Aile Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, ilk kararında direnirse devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girecek. Bu durumda Genel Kurul'un vereceği kararla sık sık iş değiştirmenin boşanma sebebi sayılmasının yanında manevi tazminat ödemeyi gerektireceği hüküm altına alınıp alınmayacağı netlik kazanacak. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:57
  1. Karaman
  2. Mahkeme

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