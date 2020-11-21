Boşanma davası nereye, nasıl açılır?

Devam eden evlilik bağını hukuken sonlandırmak ve eşinden ayrılmak isteyen kişiler boşanma davasının nereye açılacağını merak ediyor. Bu konu hakkında merak edilen detayları internette araştıran kişiler, sorularına yanıt arıyor. İşte boşanma işlemi hakkında merak edilen detaylar…

Boşanma davası açmak için nereye başvurulur?

Aile mahkemeleri, boşanma davası açmak için yetkili olan mahkemelerdir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde açılacak boşanma davası aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Boşandıktan sonra ne kadar süre sonra evlenilebilir?

Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra boşanan erkek hemen evlenebilir. Söz konusu durumda kadın ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde belirtilen 300 günlük bekleme süresini doldurmadan evlenmesi mümkün değildir. Fakat, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması halinde veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri durumunda mahkeme bu süreyi kaldırabilir.