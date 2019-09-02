Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü Niğde’de bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü.

Niğde’de bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü.

Olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak’taki bir binanın 4. katında meydana geldi. M.Ç., boşanma aşamasındaki eşi Sibel Ç’yi (36) evde tabanca ile başından vurarak öldürdü. M.Ç. olay yerinden otomobille kaçarken, çiftin 4 çocuğu ise apartman girişinde bulunan bayan kuaförüne sığındı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra kadının cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan firari koca polis tarafından aranıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.