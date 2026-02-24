  • İSTANBUL
Yerel Boşanma arifesinde dehşet! Genç kadın balkondan düştü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yarın boşanma davası görülecek olan eşler arasında çıkan tartışma sonrası bir kadın ikinci kattaki balkondan düşerek yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde boşanma sürecindeki çift arasında yaşanan gerginlik hastanede son buldu. Ali Ö. (38), yarın boşanma davası görülecek olan eşi Ebru Ö'yü (34) arayarak barışmak istediğini belirtti.

 

Taraflar arasında telefonda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ö, eşi Ebru Ö'nün Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'ndeki evine gelerek kapıyı zorladı.

 

Yaşanan arbede sırasında panikleyen kadın, balkondan atlayarak yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Ali Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

