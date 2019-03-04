Boşanma aileyi tehdit ediyor

Boşanma oranlarında binlerce yıllık tarihinin rekoruna ulaşan Türkiye’nin bu konuda gitgide Avrupa ülkelerine benzediği rakamlarla sabitlendi. Aile mefhumunun çöktüğü Avrupa ülkelerinin arasına girebilmek için 50 yıldır kapıda bekleyen ve peşpeşe AB’ye uyum yasaları çıkaran Türkiye’nin, boşanma oranlarında 12 Avrupa ülkesini geride bıraktığı, 26 Batı ülkesine ise yaklaştığı öğrenildi.

‘Batı’nın rakamları

Boşananların oranının evlenenleri geçtiği, son iki yılda aile kuranların oranının yüzde 7,1 azaldığı, yuvası dağılanların sayısının iki yılda 270 bin 859’a ulaştığı Türkiye, aile mefhumunun çöktüğü Avrupa ülkelerine benzemeye başladı. Akit’in derlediği veriler, AB’ye girebilmek için çıkarılan kanunlar ve verilen tavizlerin yıkıcı etkisini en çok aile kurumunda gösterdiğini ortaya koydu. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2016 yılı verilerine göre Türkiye, boşanma oranlarında 12 Avrupa ülkesini solladı. Yunanistan, İrlanda ve Sırbistan gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, boşanma rakamlarında 26 Batı ülkesine ise yaklaştı. 2016 yılı boşanma istatistiklerine göre İtalya ve İzlanda ile aynı seviyede olan Türkiye; İngiltere, Fransa, Norveç, Avusturya, Belçika, İspanya, İsveç gibi Haçlı Batı ülkelerinde dağılan yuvaların seviyesine doğru ilerliyor.

‘Parçalanmada bu ülkeleri geçtik

2016’da Türkiye’nin binde 1,6 boşanma oranıyla geride bıraktığı 12 AB ülkesinin listesi şöyle:

Kosova (0,6), Bosna Hersek (0,6), İrlanda (0,7), Malta (0,8), Yunanistan (1,0), Makedonya (1,0), Karadağ (1,1), Slovenya (1,2), Sırbistan (1,3), Bulgaristan (1,5), San Marino (1,5), Romanya (1,5).

Bu ülkelere yaklaşıyoruz

Türkiye’nin boşanmalarda eşit orana ulaştığı veya yaklaştığı 26 Batı ülkesi ise şunlar:

İtalya (1,6), İzlanda (1,6), Polonya (1,7), Hırvatistan (1,7), Slovakya (1,7), İngiltere (1,8), Avusturya (1,8), Fransa (1,9), Norveç (1,9), Arnavutluk (1,9), Almanya (2,0), Hollanda (2,0), İsviçre (2,0), Macaristan (2,0), İspanya (2,1), Belçika (2,1), Çekya (2,1), Lüksemburg (2,1), Portekiz (2,2), İsveç (2,4), Lihteştayn (2,4), Finlandiya (2,5), Estonya (2,5), Letonya (3,1), Litvanya (3,1), Ukrayna (3,1).

Tablo korkunç

Aile kurumunun çatırdadığı ülkemizdeki evlenme boşanma istatistiklerine dair açıklanan TÜİK verileri ürperten bilançoyu gözler önüne sermişti. TÜİK rakamlarına göre 2018’de evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3 azaldı. Boşanmalar ise yüzde 11 gibi oranda artarak tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. Evlenen çiftlerin sayısı 2017’de de bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azalmış, boşananların sayısı yüzde 1.8 artmıştı. Türkiye’de 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma oranı; 6284 sayılı kanun, AB’ye uyum yasaları, kadına pozitif ayrımcılık, kadın istihdamı teşvikleri, süresiz nafaka gibi uygulamalarla birlikte 2018’de 142 bin 448’e yükselmiş durumda.