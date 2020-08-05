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Aktüel

Boşandığı gün eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Kadının cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 23:17:22 -
Boşandığı gün eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşandığı eşini tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı.

S.T. (30), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Bursa Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan Yonca Demir'in (31) cenazesi yakınları tarafından alınarak Edremit'e getirildi.

Demir'in cenazesi, ikindi vakti İbrahimce Camisi'nde kılınan namazın ardından Edremit şehir mezarlığında defnedildi.

- Olay

Dün, Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde eniştesiyle konuşan Yonca Demir'in (31) yanına boşanma davaları aynı gün sonuçlanan eski eşi S.T. gelmişti.

S.T, 2 çocuk annesi eski eşine tabancayla ateş ederek kaçmış, Demir ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince bir süre sonra yakalanmıştı.


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