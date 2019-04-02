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Boşandığı eşi ve kocasına kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan bir adam, boşandığı eski eşi ve kocasına kurşun yağdırdı.

02 Nisan 2019 Salı 19:14
Boşandığı eşi ve kocasına kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ahmet D., boşandığı eşi Aslı Yıldız Güçlü (28) ile kocası Asef Güçlü'ye (31) otomobildeyken tabancayla ateş açtı. Ahmet D. polis tarafından gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslı Yıldız Güçlü'nün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Aslı Yıldız Güçlü, yaklaşık bir yıl önce boşandığı Ahmet D.'den olan çocuğunu görmek için eşi Asef Güçlü ile birlikte okula gitti. Bu sırada Ahmet D. de okula geldi ve taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmamım ardından Güçlü çifti 46 VH 711 plakalı otomobiline bindiği sırada Ahmet D., yanındaki tabancasıyla peş peşe ateş edip kaçtı. Olayda eşiyle birlikte yaralanan Asef Güçlü, otomobiliyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne gitti. Sağlık görevlileri tarafından araçtan indirilen yaralılardan durumu ağır olan Aslı Yıldız Güçlü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Asef Güçlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Ahmet D. babasının evinde polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:14
  1. Malatya
  2. Kahramanmaraş
  3. Elbistan
  4. silahlı saldırı

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