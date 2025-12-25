Boş teneke diplomasi! Netanyahu’nun tıngırtısına Ankara’dan tokat gibi karşılık

Netanyahu, tarihten koparılmış hamasi söylemlerle, “Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluk hayal edenler bunu akıllarından bile geçirmesin” sözlerini sarf ederek Ankara’ya gözdağı vermeye kalkıştı. Ancak bu sözler, bölge gerçekliği karşısında boş teneke tıngırtısından öteye gidemedi.

Türkiye’ye karşı kurulan bu masa, Yunan basınında “denge siyaseti” diye pazarlanırken, zirvenin asıl amacının Ankara’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki oyun bozucu rolüne karşı önlem alma çabası olduğu açıkça görüldü.

Tam da bu atmosferde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda tarihi bir uyarı verdi:

“İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de olsun; biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz.”

Erdoğan’ın sözleri, Yunan medyasında adeta soğuk duş etkisi oluşturdu. Mega TV, “Erdoğan karşı atağa geçti” ifadeleriyle haberi manşetten verdi ve Netanyahu’nun çıkışlarını boşa düşüren bu net tutumu “sert karşı saldırı” olarak niteledi.

"NETANYAHU'NUN SÖZLERİ TENEKE KUTUNUN BOŞ SESİ KADAR DEĞERSİZ"

Haberde, "Erdoğan, sert bir üslupla Netanyahu'ya, kanla lekelenmiş sözlerinin teneke kutunun boş sesi kadar değersiz olduğunu söyleyerek, dolaylı olarak üç liderin görüşmesine gönderme yaptı." ifadeleri kullanıldı.

"ERDOĞAN KARŞI ATAĞA GEÇTİ"

Dnews haber sitesi, "Erdoğan karşı atağa geçti: Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki haklarının ihlal edilmesine izin vermeyecektir" başlıklı haberini manşete taşıdı.

Haberde, "Yunanistan, İsrail ve GKRY arasındaki üçlü zirvenin ardından Erdoğan'dan sert eleştiriler geldi." ifadeleri kullanıldı.

"NETANYAHU'NUN YORUMLARI BOŞ"

Dnews, Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'nun Türkiye hakkındaki yorumlarını boş sözler ve küstahlık olarak nitelendirdiğini belirtti.

Haberde ayrıca, Başkan Erdoğan'ın, "Netanyahu'nun ellerinde 70.000'den fazla Filistinlinin kanı var" ifadeleriyle bir kez daha İsrail Başbakanı'na sert bir saldırıda bulunduğu bildirildi.

"ERDOĞAN'DAN ÜÇLÜ ZİRVEYE MESAJ"

ERT News haber kuruluşu, Başkan Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verdi. Haberde, Başkan Erdoğan'ın "İster Doğu Akdeniz ister Ege, isterse başka bir yer olsun, başkalarının haklarını ihlal etmiyoruz, kendi haklarımızın da ihlal edilmesine izin vermiyoruz" sözleriyle bölgedeki gelişmelere atıfta bulunduğu belirtildi.

ERT News, "Elleri 70.000 Filistinli kardeşimizin kanıyla lekelenmiş olanların sözlerinin bizim teneke kutunun boş sesi kadar değeri yoktur" sözlerinin ise üçlü zirveye bir mesaj olduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE KARARLI DURUŞUNU YİNELEDİ"

Ta Nea haber kuruluşu, Başkan Erdoğan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mesajlarına dikkat çekerek, "Üçüncü şahısların anlaşmaları veya açıklamalarının Türkiye'yi bağlamadığını ve politikasını değiştirmediğini" sözlerine yer verdi.

Haberde ayrıca, Erdoğan'ın "Tuzaklara düşmedik ve düşmeyeceğiz, provokasyonlara boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz" ifadeleriyle Türkiye'nin uluslararası baskılar karşısında istikrarlı ve kararlı duruşunu yinelediği belirtildi.