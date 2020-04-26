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Aktüel

Boş sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşları görevli Trafik polisi besledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bomboş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar Adapazarı’nda görev yapmakta olan trafik polisi tarafından beslendi.

2020-04-26 15:24:48 -
Boş sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşları görevli Trafik polisi besledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bomboş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar Adapazarı’nda görev yapmakta olan trafik polisi tarafından beslendi.


Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri meydanda görevlerini sürdürmeye devam etti. Görevli olan bir polis memuru ise sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşları besledi.

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