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Boş oturanı Allah da sevmez kul da...

Devir, 10 kuruşun bile hesabının yapıldığı bir devir. Evet, kiminin bir eli yağda, diğeri balda. Ama siz siz olun, artık yünlerinizi, kumaşlarınızı değerlendirin. Aile bütçenize katkıda bulunun.

18 Aralık 2018 Salı 16:02
Boş oturanı Allah da sevmez kul da...

Başlıktaki söz, binlerce yılın imbiğinden süzülüp gelmekte. “Boş oturanı, Allah da sevmez, kul da.. Boş oturarak sadece elini kolunu bağlayıp bir köşede pineklemek değil sadece; malayani işlerle, konuşmalarla, diziler seyretmekle, bilgisayar oyunları ile bazı ev hanımları çok değerli ömürlerini boşa geçiriyor.. Aslı astarı olmadık dedikodu ve evlilik programlarına bütün gün kilitlenip evinin en zaruri ihtiyaçlarını bile erteleyenler var.. Yazıktır! Bu davranışlar aile birliğine, birlikte yuva olup çoculk çocuğu layıkıyla geçindirmeye, onlara güzel bir hayat düzeyi sağlama çabasına aykırıdır. Dışarıda çalışıp çabalayan erkeği “yaltız” bırakmaktır. Bu yuvanın çatısı altında istikbale hazırlanan yavrucaklara ihanettir.

Vaktinizi boşa harcamayın. Okuyun. Öğrenin. Evinizi yaşanır, mutlu, renkli, huzurlu bir ev haline getirmek için emek harcayın. Minik minik çiçekler, yapraklar örün. Sonra onları birleştirip masa örtüsü, yatak örtüsü yapın. Hatta çok hamarat biri iseniz, sevimli bir hırka bile yapabilirsiniz. Bütün mesele hayâl dünyanızın zenginliği ve yeteneğiniz.. Sadece artık yünleri değil, artık eski kumaşlarını, eski giysi parçalarını da şekilden şekle sokmak sizin elinizde. Bakar mısınız şu yapılanlara; siz neden daha da şirin şeyler yapamıyasınız.. Bir ucundan tutsanız, inanınki, alâsını yaparsınız. Konu komşunuz parmağını ısırır. İmrenir. Sizden görüp onlar bile başlar. Hadi durmayın, evinizi şirinleştirmek için hemen harekete geçin..

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:02
  1. örgü
  2. aile ekonomisine katkı
  3. boş oturmak

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