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Yerel Boş olan trafikte yol için kavga ettiler
Yerel

Boş olan trafikte yol için kavga ettiler

Yeniakit Publisher
2024-08-01 09:18:00 -
Boş olan trafikte yol için kavga ettiler

Bursa'da iki sürücü gece saatlerinde trafiği seyrek olduğu ana yolda 'yol verme' meselesi yüzünden kavga etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü gece saatlerinde boş olan ana yolda 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre trafikte tartışan sürücüler daha sonra durarak kavgaya tutuştu. Birbirlerine saldıran sürücüleri vatandaşlar ayırdı.

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