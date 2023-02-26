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Teknoloji Boş durmuyor! Elon Musk yine kovdu
Teknoloji

Boş durmuyor! Elon Musk yine kovdu

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon MusK'ın önceki gün onlarca personelin işine son verdiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 17:32:00 -
Boş durmuyor! Elon Musk yine kovdu

Twitter son zamanlarda sık sık işten çıkarma haberleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün de büyük bir işten çıkarma olayının yaşandığı ileri sürüldü.

Reuters haber ajansı Musk’ın satın alma sürecinden sonra 8 kere işten çıkarmalarda bulunduğu belirtilirken son işten çıkarma dalgasında ise en az 50 kişinin kovulduğu belirtildi.

İşten çıkarılanlar arasında reklam teknolojilerine destek veren mühendisler ve teknik altyapı ile ilgilenen mühendisler olduğu belirtildi. Twitter konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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