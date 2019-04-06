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Seçim 2019 Sayfası

Boş arsaya, inşaatlara bile seçmen yazmışlar... AK Parti ilçede seçimin iptalini istedi

AK Parti'nin seçimin iptalini istediği Büyükçekmece'de büyük sahtekarlığın detayları ortaya çıktı. İlçe Nüfüs Müdürlüğü görevlisi Mehmet Özgür Samanlı'nın, 2018 yılında 21 bin usulsüz seçmen kaydı yaptığı ortaya çıkmıştı. Samanlı ve Hasan Akgün'ün bir akrabası bu nedenle geçtiğimiz Ocak ayında tutuklanmıştı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 06:49
Boş arsaya, inşaatlara bile seçmen yazmışlar... AK Parti ilçede seçimin iptalini istedi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kaydırmalar ve diğer maddi hatalar nedeniyle yeniden sayımlar ve geçersiz oyların sayımları sürerken Büyükçekmece'de ayrı bir skandal dikkat çekiyor.

21 bin usulsüz seçmen kaydı yapan samanlı ocak ayında tutuklanmıştı

Büyükçekmece'nin mevcut başkanı olan ve CHP tarafından yeniden aday gösterilen Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlendiği, usulsüz seçmen kaydı yapıldığı belirtiliyor.

Bu işlemleri yapan İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi Mehmet Özgür Samanlı ve Akgün'ün bir akrabası 18.01.2019 tarihinde tutuklanmıştı. Samanlı'nın 21.000 seçmen kaydı yaptığı saptanmıştı.

Ak Parti Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nca İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmek üzere Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na sunulan dilekçede, mahalli idareler seçimi seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle usulsüz seçmen kaydı yapıldığı, usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilen İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi Mehmet Özgür Samanlı ve CHP başkan adayı Hasan Akgün ile aynı ismi taşıyan akrabası Hasan Akgün tutuklandığı ve bu konuda Büyükçekmece Savcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün soruşturma konusu işlemlerine ilişkin de tahkikat başlatıldığı ve rapor hazırlandığı anlatıldı. 

Büyükçekmece'de yapılan itirazın dilekçesinde yer verilen gerekçeler şu şekilde:

Yaklaşık 21.000 seçmen kaydı yapmış

"Tutuklanan ve hakkında soruşturma devam eden Mehmet Özgür Samanlı’nın 
sadece 2018 yılı içerisinde yaklaşık 7.000 işlemde toplamda yaklaşık 21.000 
seçmen kaydı yaptığı,

Aynı adreslere birçok seçmen kaydı girmiş

Olayın vehametinin daha büyük olduğu, soruşturma dosyasındaki tespitler 
dışında tekrar tekrar aynı işlemlerin yapılarak aynı adreslere aynı kişi 
tarafından birçok seçmen kaydının yapıldığı,

Sahte imzalar atılmış

Bu işlemlerin bir kısmının ilgili yerine sahte imzalar atılmak suretiyle, bir 
kısmının ilgili seçmenin haberi dahi bulunmaksızın imzalarının taklit edilmek
suretiyle ve bir kısım adres beyan formlarının da imzasız olarak düzenlenmek 
suretiyle seçmen kayıtlarının yasalara aykırı şekilde yapıldığı,

Belediye ile organize şekilde, boş arsalara ve inşaatlara konut statüsü vermişler

Tüm bu işlemlerin ilçe belediyesi ile organize bir şekilde, boş arsalara adres 
atanarak, inşaatlara konut statüsü verilerek aynı haneye onlarca kişi yazılmak 
suretiyle, hane sahibinin bilgisi olmaksızın hane üzerine seçmen kaydının 
yapıldığı tespit edilmiştir."

İlçe seçim kurulu ret kararı verdi! ak parti ysk'ya gidecek

AK Parti'nin, Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesi yönündeki talebi karşısında, İlçe Seçim Kurulu ret kararı verdi.

AK Parti ise konuyu YSK'ya taşımaya hazırlanıyor.

CHP'lilerin Büyükçekmece endişesi

Öte yandan, Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımların altına yazdığı, bazı CHP'lilerin Büyükçekmece konusundaki endişelerin dile getirildiği tweetler dikkat çekiyor.

Bir CHP'li, İmamoğlu'nun tweetine verdiği cevapta "Büyükçekmece iptal edilirse direk kazanıyorlar başkanım, aman dikkat" ifadesini kullanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 06:49
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. chp
  4. seçim
  5. iptal
  6. Büyükçekmece
  7. hasan akgün
  8. usulsüz seçmen kaydı
  9. mehmet özgür samanlı
  10. SİYASET Haberleri

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