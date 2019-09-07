Boş arazilerdeki molozlar temizlendi Kilis Belediyesi birimleri tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Kilis Belediyesi birimleri tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis geneli boş arsalara atılan molozlar, çöpler, inşaat atıklarıtemizlendi. İnşaat atıkları ile molozları boş araziye adan vatandaşların tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacı İlyas Mahallesi, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Yeni Belediye Hizmet Binası yolu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde kaldırım tamiratı, yeni kaldırım çalışması ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

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