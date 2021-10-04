  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Boş arazide başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu!
Yerel

Boş arazide başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu!

Bursa’da boş arazide bir kişi bacağından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şahsın kendi kendini vurma ihtimali üzerinde duruyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 23:59:00 -
Boş arazide başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş arsada bir şahsın hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 44 yaşındaki Adem Parlak'ın bacağına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Parlak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Şahsın cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tabanca cesedin 5 metre ilerisinde bulunurken, Parlak’ın kemerini çıkartıp kendine tampon ile ilk müdahalede bulunmaya çalıştığı belirlendi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adem Parlak'ın kendisini kazara vurma ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay