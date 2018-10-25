Boş arazide 13 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, boş bir araziye bırakılan 13 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.



İhbar üzerine harekete geçen Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesinde arizede terk edilmiş halde 13 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.