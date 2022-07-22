Borussia Dortmund-Villarreal maçı ne zaman hangi kanalda?
Futbolseverler Borussia Dortmund ile Villarreal arasındaki hazırlık maçının ne zaman oynanacağı, mücadelenin hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Borussia Dortmund-Villarreal maçını hangi kanal veriyor?
Profesyonel futbol liglerinin pek çoğu ağustos ayında başlayacak. Zorlu sezon öncesinde takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Villarreal hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund-Villarreal maçı hangi kanalda?
Borussia Dortmund-Villarreal maçı ne zaman hangi kanalda?
Borussia Dortmund ile Villarreal 22 Temmuz Cuma akşamı hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Altach şehrinde bulunan CASHPOINT Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele Borussia Dortmund Youtube kanalından yayımlanacak.