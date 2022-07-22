  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’ın kararlılığına karşı bir kumpas! Duhok'taki saldırının faili belli

Samsun'da üretiliyor! Toplayan zengin oluyor... Avrupa ülkeleri kilosuna binlerce euro veriyor

Şinzo Abe'nin cenazesi kriz çıkarttı! Bari ölünün arkasından yapmayın muhteremler

Babacan rezil kepaze oldu! “Cin Ali” fena yakalandı

Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Çürük masa direksiyonu Akşener'e kırdı

Türkiye’den dengeleri değiştirecek adım! 18 ülkede kiralanacak

TOKİ'den flaş açıklama! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeyi az önce duyurdular

Hayat İmamoğlu ailesine olana güzel! Beyaz köşke Ekrem'e, pembe köşk Dilek'e

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Bomba değişiklik yapıldı

Petrol fiyatlarının bilinçli olarak yükseltildiğinin kanıtı geldi! Akaryakıt fiyatlarına...
Spor Borussia Dortmund-Villarreal maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Borussia Dortmund-Villarreal maçı ne zaman hangi kanalda?

Futbolseverler Borussia Dortmund ile Villarreal arasındaki hazırlık maçının ne zaman oynanacağı, mücadelenin hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Borussia Dortmund-Villarreal maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-07-22 17:19:00 -
Borussia Dortmund-Villarreal maçı ne zaman hangi kanalda?

Profesyonel futbol liglerinin pek çoğu ağustos ayında başlayacak. Zorlu sezon öncesinde takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Villarreal hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund-Villarreal maçı hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Villarreal maçı ne zaman hangi kanalda?

Borussia Dortmund ile Villarreal 22 Temmuz Cuma akşamı hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Altach şehrinde bulunan CASHPOINT Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele Borussia Dortmund Youtube kanalından yayımlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23