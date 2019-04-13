Borussia Dortmund kazanmayı bildi! 2-1 Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında kendi seyiricisi önünde Mainz 05'i 2-1 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'i 2-1 yendi. Ev sahibi ekip, 18 ve 24. dakikalarda Jadon Sancho'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Mainz 05'in tek golü ise 83. dakikada Robin Quaison'dan geldi. Karşılaşmada Ömer Toprak, 89. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil oldu. Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran Borussia Dortmund, bir maç eksiği bulunan Bayern Münih'in 2 puan önünde liderliğe yükseldi. Mainz 05 ise 33 puanla 12. sırada kaldı.

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