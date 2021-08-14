Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maç sonucu| Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maç sonucu kaç?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'da ilk hafta karşılaşmasında, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Maç sonucu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maç sonucu kaç?
Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maç sonucu kaç? Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maç sonucunu merak eden futbolseverler maç sonucunu araştırmakta. İşte merak edilen maçın sonucu…
Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maç sonucu kaç kaç?
Almanya Bundesliga'da ilk hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan zorlu karşılaşma, Dortmund'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Dortmund’u galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marco Reus, 32. dakiakda Thorgan Hazard, 34. ve 72. dakikalarda Erling Haaland ile 58. dakikada Reyna attı. Frankfurt'un gollerini ise 27. dakikada kendi kalesine Passlack ve 86. dakikada Hauge kaydetti.