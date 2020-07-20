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Spor

Borussia Dortmund, Bellingham'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:36:26 -
Borussia Dortmund, Bellingham'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı renklerine bağladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Birmingham City'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için Alman ekibinin 25 milyon avro bonservis ödediği, futbolcunun yıllık 3 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.

Birmingham City ile geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Bellingham, 4 gol attı.

İngiliz futbolcunun takıma 30 Temmuz'da katılacağı ve 22 numaralı formayı giyeceği açıklandı.


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