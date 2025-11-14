  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa doldu taştı! On binlerce Müslüman Cuma namazı kıldı

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Maliye kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 50 bin mükellefi denetledi. 220 milyar lira ceza

Türkiye 20 kahraman şehidini uğurluyor

Aşağılık paylaşıma tepki! AK Parti'den Yunan küstahlığına sert cevap

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?
Ekonomi Borusan’da üst düzey değişim
Ekonomi

Borusan’da üst düzey değişim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Borusan’da üst düzey değişim

Erkan Kafadar, CEO’luk görevini Nisan 2026’da Özgür Günaydın’a bırakacak.

Borusan Grubu'nda, Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak bir üst düzey atama gerçekleşti.

Ocak 2020’den itibaren Grubun CEO'luğunu üstlenen Erkan Kafadar, Nisan 2026 itibarıyla görevini halen Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Özgür Günaydın’a devredecek. Kafadar, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Borusan Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak Gruba katkı sağlamaya devam edecek.

Borusan Grubu'nun yeni CEO'su olarak atanan Özgür Günaydın, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında kariyerine Borusan Makine ve Güç Sistemleri şirketinde Servis Mühendisi olarak başladı. Günaydın, Ocak 2017 tarihinden bu yana Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, atamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Erkan Kafadar, görev yaptığı süre boyunca küresel çapta yaşanan tüm zorluklara rağmen Grubumuza çok başarılı bir liderlik yaptı. Kendisi, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz olarak tecrübeleriyle bize destek olmaya devam edecek. Borusan Grubu CEO'luğu görevini devralacak olan Özgür Günaydın, uzun yıllardır kendini kanıtlamış değerli bir yöneticimizdir. Grubumuzu 200 yıl ve ötesine taşıma vizyonumuzda kendisinin liderliğine güvenimiz tamdır. Bu anlamlı yolculukta, yeni CEO'muzun liderliğinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu önemli atamanın tüm Borusan Grubu ve paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! "Haddinizi bilin"
Gündem

Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! “Haddinizi bilin”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23