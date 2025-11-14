Borusan’da üst düzey değişim

Borusan Grubu'nda, Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak bir üst düzey atama gerçekleşti.

Ocak 2020’den itibaren Grubun CEO'luğunu üstlenen Erkan Kafadar, Nisan 2026 itibarıyla görevini halen Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Özgür Günaydın’a devredecek. Kafadar, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Borusan Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak Gruba katkı sağlamaya devam edecek.

Borusan Grubu'nun yeni CEO'su olarak atanan Özgür Günaydın, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında kariyerine Borusan Makine ve Güç Sistemleri şirketinde Servis Mühendisi olarak başladı. Günaydın, Ocak 2017 tarihinden bu yana Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, atamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Erkan Kafadar, görev yaptığı süre boyunca küresel çapta yaşanan tüm zorluklara rağmen Grubumuza çok başarılı bir liderlik yaptı. Kendisi, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz olarak tecrübeleriyle bize destek olmaya devam edecek. Borusan Grubu CEO'luğu görevini devralacak olan Özgür Günaydın, uzun yıllardır kendini kanıtlamış değerli bir yöneticimizdir. Grubumuzu 200 yıl ve ötesine taşıma vizyonumuzda kendisinin liderliğine güvenimiz tamdır. Bu anlamlı yolculukta, yeni CEO'muzun liderliğinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu önemli atamanın tüm Borusan Grubu ve paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”