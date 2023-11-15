Borusan’a tam 22 ödül! Merkezinde insan var!

Borusan, hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalarla uluslararası arenada pek çok ödüle layık görüldü.

Sadece faaliyet gösterdiği alanlarda değil, insan kaynakları, dijital dönüşüm, liderlik, gelişim, öğrenme ve yetenek odaklı projeleriyle dikkati çeken Borusan Holding ve Grup şirketleri, bu uygulamalarıyla farklı kategorilerde ödül kazandı.

Dünya çapında iş dünyasının öne çıkan başarılı projeleri ödüllendiren Stevie Awards'tan 10 ödülle dönen Borusan, her türden ve büyüklükteki kuruluşları ve başarılarını onurlandıran Globee Ödülleri'nde ise 12 ödülün sahibi oldu.

Liderlik Gelişimi Programları'na 9 altın ödül

Borusan, Borusan Akademi bünyesindeki Liderlik Gelişimi Programları ile Globee Business Excellence Awards'ın "Liderlik Gelişiminde Başarı", "En Yenilikçi Liderlik Programında Başarı" ve "En Yenilikçi Öğrenme ve Gelişim Programında Başarı" kategorilerinde altın ödülün sahibi olurken, tüm programlar özelinde Grand Winner ödülünü de kazandı.

Aynı zamanda Borusan, Stevie-The International Business Awards'ın "İnsan Kaynakları Alanında Başarı", Stevies for Great Employers "En İyi Liderlik Gelişim Programı" ve "En Yenilikçi Liderlik Programı" kategorilerinde altın ödüle layık görüldü.

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Şirketin Liderlik Gelişimi Programları ayrıca Global Business Excellence Awards kapsamında Üstün Eğitim Girişimi (Büyüme) ve İnsan Gelişimi Ödülü kategorilerinin de kazananı oldu.

Dijital Öğrenme ve Gelişim Kaynakları ile 7 ödül

Yine Borusan Akademi bünyesindeki Dijital Öğrenme ve Gelişim Kaynakları ile ödülleri toplayan Borusan, Globee Business Excellence Awards'ın "Karma Öğrenme Kullanımında Başarı" ve "İK'da Teknolojinin En İyi Kullanımı" kategorilerinde altın, "Kurumsal Öğrenme Stratejisinde Başarı" kategorisinde ise gümüş ödüle hak kazandı.

Şirket, Stevie-The International Business Awards'ın "Kurumsal Öğrenme/İşgücü Geliştirme Çözümü" ve Stevies for Great Employers "Kurumsal Öğrenme Üniversitesi için En İyi Strateji" kategorilerinde gümüş, "En İyi Öğrenme ve Gelişim Stratejisi" kategorisinde ise bronz ödül aldı.

Bunlara ek olarak Borusan, Global Business Excellence Awards kapsamında Üstün Eğitim Girişimi (Öğrenme) alanında da kazanan proje seçildi.

Borusan Cat'e 3, Borusan Mannesmann'a 2, Borusan Otomotiv'e 1 ödül

Borusan Grup şirketleri de uluslararası programlarda hayata geçirdikleri projelerle ödül aldı.

Borusan Cat, L&D Store-Borusan Cat Öğrenme Deneyimi Ekosistemi projesi ile Stevie Awards for Great Employers "Öğrenme Teknolojisi Uygulamasında İK Başarısı" kategorisinde bronz ödülü alırken, aynı projeyle Globee Business Awards "Sosyal İşbirliğine Dayalı Öğrenme Kullanımında Başarı" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Borusan Cat, aynı zamanda Borusan Cat Satış Gelişim Akademisi ile Globee Business Awards "Takım Geliştirme Programında Başarı" kategorisinde bronz ödüle hak kazandı.

Borusan Mannesmann ise Satış Fakültesi projesi ile Stevies for Great Employers "Yetkinliklerde ve Beceri Geliştirmede veya Yönetimde Başarı" kategorisinde gümüş, Bakım Geliştirme Programı ile "Öğrenme Programında En İyi Sonuç" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Borusan Otomotiv Grubu ise Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) programı ile Stevie Awards'ta bronz ödül aldı.

"Borusanlıları geleceğe hazırlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim, Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, "Borusan olarak insanı merkeze aldığımızı, insan sayesinde başarıya inandığımızı sürekli dile getiriyoruz. Aldığımız bu ödüller de bu yaklaşımımızın bir sonucu. Yeteneklere değer veriyor, onları geliştirmek için kapsamlı programlar hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımıza mutlu bir iş yeri sağlamanın yanında kendilerini geliştirebilecekleri, farklı yetkinlikler kazanacakları programlar hazırlayarak onları geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.