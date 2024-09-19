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Otomotiv Borusan On Air Nihat Sırdar moderatörlüğü ile yayında!
Otomotiv

Borusan On Air Nihat Sırdar moderatörlüğü ile yayında!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 11:31:00 -
Borusan On Air Nihat Sırdar moderatörlüğü ile yayında!

Borusan Grubu’nun 80. yılı kapsamında hayata geçirilen yeni videocast serisi Borusan On Air, sektörün deneyimli ismi Nihat Sırdar’ın samimi sohbetleriyle hayat buluyor. Her bölümde farklı bir grup şirketinden konukların ağırlandığı video serisi, Borusan’ın başarı hikayelerini ve gelecek vizyonunu izleyicilere daha yakından tanıtıyor. Bu keyifli serinin ilk buluşması ise finali Kocaeli Körfez pistinde nefes kesici bir sürüş deneyimi ile yapan Borusan Otomotiv ile gerçekleşti.

Borusan Grubu, 80. yılını kutlarken, çalışanlarının ve Grubun başarı hikayelerini samimi bir şekilde paylaşmaya devam ediyor. 90’lı yıllardan bu yana radyo denince akla ilk gelen isimlerden efsane radyo programcısı Nihat Sırdar, şimdi de Borusan On Air ile Borusan’ın kapılarını aralıyor. Sırdar, samimi soruları ve mizah dolu yaklaşımıyla izleyenlere, Grup çalışanlarının deneyimlerine yakından tanıklık etme ve Borusan’la bir bağ kurma fırsatı sunuyor. Bir videocast serisi olarak hazırlanan Borusan On Air, 80 yıllık geçmişiyle izleyicilerini Türkiye’nin en köklü Gruplarından biri olan Borusan’ın iç dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yeni videocast serisiyle, grubun dünyası ve başarı hikayeleri, izleyicilere samimi bir dille aktarılıyor. Grup bu şekilde birbirinden farklı alanlardaki çalışmalarını, Nihat Sırdar’ın moderatörlüğü ve gerçekleştirdiği keyifli sohbetler eşliğinde geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Grubun 80. yılına özel olarak hazırlanan serinin ilk bölüm konuğu ise, 40. yılını kutlayan Borusan Otomotiv oldu. Borusan Oto Samandıra tesislerinde gerçekleştirilen çekimlerde, BMW M Sürüş ve Borusan Otomotiv Motorsports (BOM) Akademi Eğitmeni Hakan Değerli, sürüş güvenliği konusunda önemli bilgiler paylaşırken Nihat Sırdar ile birlikte Kocaeli Körfez pistinde gerçekleştirdiği nefes kesici sürüş deneyimiyle de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 

Programın diğer konukları ise, Borusan Otomotiv’in “Anahtar Kadında” projesi kapsamında Borusan Oto’da çalışan kadın teknisyenler oldu. Nihat Sırdar, kadın teknisyenlerle yaptığı sohbette, merak edilen sorulara yanıt bulurken, otomotiv dünyasında kadınların rolünü ve başarılarını gözler önüne serdi. Borusan Otomotiv’in toplumsal tabuları yıkarak kadın istihdamını artırmak ve cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak için hayata geçirdiği “Anahtar Kadında” projesi daha eşit ve özgür bir gelecek için kadınların kendi kariyer hikayesini yazmalarına imkan tanıyor.

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